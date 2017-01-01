Менеджер отдела аренды недвижимости

Тип занятости Полный день Профессия Риэлтор Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 15 000 CZK

Описание В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется менеджер отдела аренды недвижимости на полный рабочий день с фиксированным окладом. Мы любим нашу работу. Мы помогаем людям реализовывать их мечты. Наша цель — найти человека, который разделяет наши ценности.

Требования • Свободное владение чешским языком.

• Стрессоустойчивость и возможность работать в режиме многозадачности.

Профиль сотрудника:

• Вам от 20 до 26 лет.

• Вы ответственный человек, который не пойдет пить кофе пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам. Ваши основные качества:

• Честность

• Справедливость

• Дружелюбие

• Целеустремленность.