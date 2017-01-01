Контент менеджер на неполный рабочий день

Тип занятости Удалённая работа Профессия Копирайтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 6 CZK

Описание В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется контент менеджер на неполный рабочий день с фиксированным окладом.

Мы любим нашу работу. Мы помогаем людям реализовывать их мечты. Наша цель — найти человека, который разделяет наши ценности.

Требования • Свободное владение чешским и русским письменным языком, английский язык будет большим преимуществом.

• Продвинутое владение Adobe Photoshop.

• Опыт ведения групп в соц. сетях приветствуется

Профиль сотрудника:

• Вам от 20 до 30 лет.

• Вы чётко понимаете поставленную задачу, проявляете инициативу в её выполнении и укладываетесь в поставленные сроки.

Ваши основные качества:

• Креативность.

• Ответственность.

• Инициативность.