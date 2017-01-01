В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется контент менеджер на неполный рабочий день с фиксированным окладом.
Мы любим нашу работу. Мы помогаем людям реализовывать их мечты. Наша цель — найти человека, который разделяет наши ценности.
• Свободное владение чешским и русским письменным языком, английский язык будет большим преимуществом.
• Продвинутое владение Adobe Photoshop.
• Опыт ведения групп в соц. сетях приветствуется
Профиль сотрудника:
• Вам от 20 до 30 лет.
• Вы чётко понимаете поставленную задачу, проявляете инициативу в её выполнении и укладываетесь в поставленные сроки.
Ваши основные качества:
• Креативность.
• Ответственность.
• Инициативность.
• Фиксированная заработная плата
• Гибкий рабочий график
• Удаленная работа
• 1 раз в неделю отчёт в головном офисе
• Возможность карьерного роста
Барков Глеб Евгеньевич
hr@homerealestate.cz