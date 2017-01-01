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Steer agency s.r.o.

operator výroby

Размещено 18 апреля 11:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

Требуются работники на производство в г. Mladá Boleslav, Плзень. На сборку седений для автомобилей, требуются мужчины до 40лет. Главное условие-ПАСПОРТ ЕС. Зарплата 110 кронн в час + бонус, график 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяц, от 2 месяца проживание бесплатно. С Польскими визами непринимаем. Вакансия бесплатная.tel.:+420720078055

Требования

Требуются работники на производство в г. Mladá Boleslav, Плзень. На сборку седений для автомобилей, требуются мужчины до 40лет. Главное условие-ПАСПОРТ ЕС. Зарплата 110 кронн в час + бонус, график 8-16 часов.

Условия

Требуются работники на производство в г. Mladá Boleslav, Плзень. На сборку седений для автомобилей, требуются мужчины до 40лет. Главное условие-ПАСПОРТ ЕС. Зарплата 110 кронн в час + бонус, график 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяц, от 2 месяца проживание бесплатно. С Польскими визами непринимаем. Вакансия бесплатная.tel.:+420720078055

Контакты:

Steer

htsteer@seznam.cz

+420720078055



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