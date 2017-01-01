operator výroby

Тип занятости Полный день Профессия Контролёр ОТК Регион Středočeský kraj Город Mladá Boleslav Заработная плата 18 000 CZK

Описание Требуются работники на производство в г. Mladá Boleslav, Плзень. На сборку седений для автомобилей, требуются мужчины до 40лет. Главное условие-ПАСПОРТ ЕС. Зарплата 110 кронн в час + бонус, график 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяц, от 2 месяца проживание бесплатно. С Польскими визами непринимаем. Вакансия бесплатная.tel.:+420720078055

Требования Требуются работники на производство в г. Mladá Boleslav, Плзень. На сборку седений для автомобилей, требуются мужчины до 40лет. Главное условие-ПАСПОРТ ЕС. Зарплата 110 кронн в час + бонус, график 8-16 часов.