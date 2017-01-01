БУХГАЛТЕР

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 30 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Мы являемся компанией, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.

В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтерa.

У Вас есть опыт работы на позиции БУХГАЛТЕРОМ, желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо на электроный адрес: yana.lyubova@slt.cz , потому что, возможно, мы ищем именно Вас!

Требования - Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше

- Умение работать в программе Money S большое преимущество

- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !

- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года

- Свободное владение ПК и офисными программами

- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия - Чистая Зарплата от 30000 до 40000 крон после прохождения испытательного периода

- Возможность профессионального и карьерного роста

- Оплата отпуска, больничного листа

- Предоставление рабочего телефона

- Дружный коллектив

- Комфортабельный офис в центре Праги