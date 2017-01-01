Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 1 °C
Подобные вакансии
Работа с железем
ppl rubicon
Havlíčkův Brod

Ищу помощника/менеджера по работе с гостями

Размещено 18 апреля 18:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется помощник по работе с гостями при сдаче апартаментов в краткосрочную аренду.
В обязанности входит всего лишь заселение в апартаменты. Абсолютно свободный график, всего 9 комнат/апартаментов. Оплата за каждое заселение 150крон, процесс заселения включает передачу ключей и показ комнаты и занимает не более 15 минут. Требуется человек с гибким графиком с 13-20 часов каждый день, знание английского минимально разговорное. Количество заселение в день плавающее. Со временем возможно повышение ставки и обязанностей. Ищу человек для долгосрочной работы. Звоните на 774685590 или пишите anacz@seznam.cz

Контакты:

Анастасия

anacz@seznam.cz



Мобильная версия