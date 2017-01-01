Ищу помощника/менеджера по работе с гостями

Описание

Требуется помощник по работе с гостями при сдаче апартаментов в краткосрочную аренду.

В обязанности входит всего лишь заселение в апартаменты. Абсолютно свободный график, всего 9 комнат/апартаментов. Оплата за каждое заселение 150крон, процесс заселения включает передачу ключей и показ комнаты и занимает не более 15 минут. Требуется человек с гибким графиком с 13-20 часов каждый день, знание английского минимально разговорное. Количество заселение в день плавающее. Со временем возможно повышение ставки и обязанностей. Ищу человек для долгосрочной работы. Звоните на 774685590 или пишите anacz@seznam.cz