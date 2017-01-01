Продавец-консультант

Аптека Святой Марии в Карловых Варах приглашает в свой дружный коллектив продавца-консультанта по косметики.
Основные обязанности:
- Продажа и помощь в подборе косметических средств.
- Консультирование по продукции
- Знание русского языка.
- Ответственность.
- Активность.
- Обучаемость.
- Общительность.
- Вежливость.
- Честность.
- Удобный график работы.
- Профессиональное обучение за счет Компании.
- Скидки на продукцию компании.
- Интересная и престижная работа в дружном коллективе.
- Неограниченная возможность зарабатывать.
- Возможность карьерного роста.
Милена Осипова
milena.osipova@stmaria.cz
775171898