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Продавец-консультант

Размещено 18 апреля 19:04
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
не указана
Компания
Bohemian Symfony s.r.o
Описание

Аптека Святой Марии в Карловых Варах приглашает в свой дружный коллектив продавца-консультанта по косметики.
Основные обязанности:
- Продажа и помощь в подборе косметических средств.
- Консультирование по продукции

Требования

- Знание русского языка.
- Ответственность.
- Активность.
- Обучаемость.
- Общительность.
- Вежливость.
- Честность.

Условия

- Удобный график работы.
- Профессиональное обучение за счет Компании.
- Скидки на продукцию компании.
- Интересная и престижная работа в дружном коллективе.
- Неограниченная возможность зарабатывать.
- Возможность карьерного роста.

Контакты:

Милена Осипова

milena.osipova@stmaria.cz

775171898



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