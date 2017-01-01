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Администратор в отдел эмиграции

Размещено Вчера 18:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

В компанию #LekviGroup на постоянную работу требуется Администратор в отдел эмиграции.

Наполнение работы: ведение документации отдела, составление отчетов, договоров, архивация документации, составление плана расходов по клиентам, разработка и составление концепций реализации заказа. Коммуникация с клиентами и инстанциями.

Требования

Желателен опыт работы в административной сфере ( делопроизводство, финансы), базами данных, базовое знание чешского законодательства. Высокая степень ответственности, исполнительность, внимательность к деталям. Способность к обработке большого количества информации. Чешский язык B2-C1 (устный и письменный), анлийский будет приимуществом
Легальное пребывание в ЧР. С польскими визами просьба не беспокоить.

Контакты:

hr@lekvi.cz



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