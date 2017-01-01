Наполнение работы: ведение документации отдела, составление отчетов, договоров, архивация документации, составление плана расходов по клиентам, разработка и составление концепций реализации заказа. Коммуникация с клиентами и инстанциями.

В компанию #LekviGroup на постоянную работу требуется Администратор в отдел эмиграции.

Требования

Желателен опыт работы в административной сфере ( делопроизводство, финансы), базами данных, базовое знание чешского законодательства. Высокая степень ответственности, исполнительность, внимательность к деталям. Способность к обработке большого количества информации. Чешский язык B2-C1 (устный и письменный), анлийский будет приимуществом

Легальное пребывание в ЧР. С польскими визами просьба не беспокоить.