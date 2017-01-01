Специалист технической поддержки

Описание

Международная компания Rocket Software ищет новых сотрудников технической поддержки. Хорошее понимание таких продуктов как IBM’s Linux/Unix/Windows (LUW) и IBM DB2.

Готовность работать с клиентами в режиме онлайн, стрессоустойчивость, способность найти решение проблемы и объяснить ситуацию клиенту. Обязательное знание письменного и устного английского не ниже Advanced плюс еще один иностранный язык.

Будет плюсом: Опыт администрирования и работы с базами данных Знание Java и других языков программирования Понимание TCP/IP