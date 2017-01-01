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Специалист технической поддержки

Размещено Сегодня 08:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Специалист технической поддержки
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

Международная компания Rocket Software ищет новых сотрудников технической поддержки. Хорошее понимание таких продуктов как IBM’s Linux/Unix/Windows (LUW) и IBM DB2.
Готовность работать с клиентами в режиме онлайн, стрессоустойчивость, способность найти решение проблемы и объяснить ситуацию клиенту. Обязательное знание письменного и устного английского не ниже Advanced плюс еще один иностранный язык.
Будет плюсом: Опыт администрирования и работы с базами данных Знание Java и других языков программирования Понимание TCP/IP

Условия

Только официальное трудоустройство (Pracovni Smlova)

Контакты:

Яна

jobs@bohemiasoftware.cz

+420774971056



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