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Ресторан SOVA
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горничная, сотрудница на завтраки
Praha 2

Официант

Размещено Сегодня 14:26
Тип занятости
Полный день
Профессия
Официант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание

SOVA - ресторан современной кухни с элементами традиционных чешских блюд. Здесь можно попробовать салат из копченого карпа, телячьи щечки, фирменное мороженое из темного пива и многое другое!
Каждый гость ресторана сможет найти блюдо на свой вкус.
Наш бренд-шеф работал в ресторанах Москвы и Италии, многие из которых отмечены звездами Мишлен.

Требования

Опыт работы, ответственность, знание разговорного чешского. Знание других языков приветствуется.

Условия

Обслуживание гостей ресторана.
График работы: 11:00-23:00.
Все подробности о ресторане и вакансии можно будет узнать на собеседовании.

Контакты:

Андрей Новиков

rest.sova@seznam.cz

222-541- 451



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