Описание

SOVA - ресторан современной кухни с элементами традиционных чешских блюд. Здесь можно попробовать салат из копченого карпа, телячьи щечки, фирменное мороженое из темного пива и многое другое!

Каждый гость ресторана сможет найти блюдо на свой вкус.

Наш бренд-шеф работал в ресторанах Москвы и Италии, многие из которых отмечены звездами Мишлен.