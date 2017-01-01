Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Llffw9dwhwc
Ресторан SOVA
Подобные вакансии
Повар, официант, кальянщик
Лаундж бар
Praha 5
продавец FAST-FOOD
Bramborking
Praha 10

Бармен

Размещено Сегодня 15:49
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бармен
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание

SOVA - ресторан современной кухни с элементами традиционных чешских блюд. Здесь можно попробовать салат из копченого карпа, телячьи щечки, фирменное мороженое из темного пива и многое другое.
Каждый гость нашего ресторана сможет найти блюдо на свой вкус.
Наш бренд-шеф работал в ресторанах Москвы и Италии, многие из которых отмечены звездами Мишлен.

Требования

Опыт работы, ответственность, знание разговорного чешского. Знание других языков приветствуется.

Условия

Обслуживание гостей ресторана.
График работы: 11:00-23:00.
Условия работы согласовываются на собеседовании.

Контакты:

Андрей Новиков

rest.sova@seznam.cz

222-541-451



Мобильная версия