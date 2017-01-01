SOVA - ресторан современной кухни с элементами традиционных чешских блюд. Здесь можно попробовать салат из копченого карпа, телячьи щечки, фирменное мороженое из темного пива и многое другое.
Каждый гость нашего ресторана сможет найти блюдо на свой вкус.
Наш бренд-шеф работал в ресторанах Москвы и Италии, многие из которых отмечены звездами Мишлен.
Опыт работы, ответственность, умение работать в команде.
График работы: 11:00-23:00.
Условия работы согласовываются на собеседовании.
Андрей Новиков
rest.sova@seznam.cz
222-541-451