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Ресторан SOVA

Повар

Размещено 27 апреля 19:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание

SOVA - ресторан современной кухни с элементами традиционных чешских блюд. Здесь можно попробовать салат из копченого карпа, телячьи щечки, фирменное мороженое из темного пива и многое другое.
Каждый гость нашего ресторана сможет найти блюдо на свой вкус.
Наш бренд-шеф работал в ресторанах Москвы и Италии, многие из которых отмечены звездами Мишлен.

Требования

Опыт работы, ответственность, умение работать в команде.

Условия

График работы: 11:00-23:00.
Условия работы согласовываются на собеседовании.

Контакты:

Андрей Новиков

rest.sova@seznam.cz

222-541-451



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