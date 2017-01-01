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Brand Manager

Размещено 27 апреля 20:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Директор по маркетингу, Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
35 000 CZK
Описание

Вакансия в чешской фирме (полная занятость) в Праге
оклад от 32 - 35 000 крон
Обязанности:
• монторинг рынка
• анализ конкуренции
• составление годовых маркетинговых планов
• поиск креативных решений
• анализ текущих результатов
• тесное взаимодействие с остальными отделами

Требования

• эконом. или маркетинг. образование
• знание чешского и англ. языка устно и письменно
• ответственность, самостоятельность
• навыки координации проектов

Условия

• Работа в стабильной международной компании
• Карьерный рост
• Дружный коллектив

+ моб.телефон, питание, больничные, фитнес и т.д.

Контакты:

Джамиля Андреева

d290179@gmail.com

+420777244719



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