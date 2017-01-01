Brand Manager

Вакансия в чешской фирме (полная занятость) в Праге
оклад от 32 - 35 000 крон
Обязанности:
• монторинг рынка
• анализ конкуренции
• составление годовых маркетинговых планов
• поиск креативных решений
• анализ текущих результатов
• тесное взаимодействие с остальными отделами
• эконом. или маркетинг. образование
• знание чешского и англ. языка устно и письменно
• ответственность, самостоятельность
• навыки координации проектов
• Работа в стабильной международной компании
• Карьерный рост
• Дружный коллектив
+ моб.телефон, питание, больничные, фитнес и т.д.
Джамиля Андреева
d290179@gmail.com
+420777244719