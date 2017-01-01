Brand Manager

Описание

Вакансия в чешской фирме (полная занятость) в Праге

оклад от 32 - 35 000 крон

Обязанности:

• монторинг рынка

• анализ конкуренции

• составление годовых маркетинговых планов

• поиск креативных решений

• анализ текущих результатов

• тесное взаимодействие с остальными отделами