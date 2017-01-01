Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n 3 °C

Сиделка для дедушки

Размещено Вчера 13:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сиделка
Регион
Pardubický kraj
Город
Ústí nad Orlicí
Заработная плата
не указана
Описание

Ищу сиделку для дедушки, 78 лет.
Необходим повседневный уход и прежде всего просто добрый и понимающий подход. Дедушка сам себя обеспечивает в гигиене.
Ваша задача: приготовить 4-5х разовое питание, быть собесседником, прибраться (помыть за собой и за ним посуду итп).
Жильё и питание (частично) обеспеченно.
Место: Ústí nad Orlicí.
Оплата по договорённости.

Требования

Заботливость, трудолюбие, неконфликтность, эмпатия, чистолюбие

Условия

Полное проживание и частичное питание(формой продуктов из местной фермы)

Контакты:

Лексова Виолетта Николаевна

violetta.lexova@gmail.com

776292611



Мобильная версия