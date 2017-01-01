Сиделка для дедушки

Описание

Ищу сиделку для дедушки, 78 лет.

Необходим повседневный уход и прежде всего просто добрый и понимающий подход. Дедушка сам себя обеспечивает в гигиене.

Ваша задача: приготовить 4-5х разовое питание, быть собесседником, прибраться (помыть за собой и за ним посуду итп).

Жильё и питание (частично) обеспеченно.

Место: Ústí nad Orlicí.

Оплата по договорённости.