Сиделка для дедушки

Ищу сиделку для дедушки, 78 лет.
Необходим повседневный уход и прежде всего просто добрый и понимающий подход. Дедушка сам себя обеспечивает в гигиене.
Ваша задача: приготовить 4-5х разовое питание, быть собесседником, прибраться (помыть за собой и за ним посуду итп).
Жильё и питание (частично) обеспеченно.
Место: Ústí nad Orlicí.
Оплата по договорённости.
Заботливость, трудолюбие, неконфликтность, эмпатия, чистолюбие
Полное проживание и частичное питание(формой продуктов из местной фермы)
Лексова Виолетта Николаевна
violetta.lexova@gmail.com
776292611