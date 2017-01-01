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Менеджер отдела аренды недвижимости

Размещено 02 мая 09:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Описание

В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется менеджер отдела аренды недвижимости на полный рабочий день с фиксированным окладом.

Требования

• Свободное владение чешским языком.
• Стрессоустойчивость и возможность работать в режиме многозадачности.

Условия

• Испытательный срок 1 неделя.
• Фиксированная заработная плата + % с продаж.
• Рабочий день с 9:00 до 18:00.
• Работа в современном офисе в самом центре Пражских Виноград в международном коллективе 10 молодых профессионалов.
Профиль сотрудника:
• Вам от 20 до 26 лет.
• Вы ответственный человек, который не пойдет пить кофе пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам.

Ваши основные качества:
• Честность
• Справедливость
• Дружелюбие
• Целеустремленность.

Контакты:

Барков Глеб Евгеньевич

hr@homerealestate.cz

777951799



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