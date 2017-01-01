Описание

#ВАКАНСИЯ: Check-in менеджер на выходной день

В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется check-in менеджер. Работа в выходние дни (пятница, суббота, воскресенье).

✉Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz, мы обязательно свяжемся с Вами!

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