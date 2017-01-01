#ВАКАНСИЯ: Check-in менеджер на выходной день
В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется check-in менеджер. Работа в выходние дни (пятница, суббота, воскресенье).
✉Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz, мы обязательно свяжемся с Вами!
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Наполнение работы: встреча, заселение гостей, занесение данных в CRM.
Требования: знание английского языка, водительское удостоверение категории "B", легальное пребывание в ЧР.
Рассмотрим студента!
Предлагаем: работа в новом офисе компании, оплачиваемая мобильная связь, служебный автомобиль, возможность роста и работы на полный рабочий день.
Заработная плата: 100 кч в час.
Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz