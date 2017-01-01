Требуется менеджер по подбору персонала

Описание

Обязанности: Обработка входящих cv, прием входящих звонков ,наличие стабильного интернета, наличие skype .

Требование: Наличие гражданство Евросоюза, знание ПК, свободное знание Английского языка, коммуникабельность. Другие языки приветствуются.

Работа на дому на неполный день.

Зарплата от 1.000 Евро в месяц.

Возможность совмещение со своей работой.

Присылайте свое cv нам на почту или звоните по телефону.