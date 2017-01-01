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Getberg s.r.o.
Praha 1

Требуется менеджер по подбору персонала

Размещено 04 мая 22:10
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Менеджер по рекламе, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 EUR
Компания
Roman
Описание

Обязанности: Обработка входящих cv, прием входящих звонков ,наличие стабильного интернета, наличие skype .
Требование: Наличие гражданство Евросоюза, знание ПК, свободное знание Английского языка, коммуникабельность. Другие языки приветствуются.
Работа на дому на неполный день.
Зарплата от 1.000 Евро в месяц.
Возможность совмещение со своей работой.
Присылайте свое cv нам на почту или звоните по телефону.

Требования

Требование: Наличие гражданство Евросоюза, знание ПК, свободное знание Английского языка, коммуникабельность. Другие языки приветствуются.

Условия

Обязанности: Обработка входящих cv, прием входящих звонков ,наличие стабильного интернета, наличие skype .
Работа на дому на неполный день.
Зарплата от 1.000 Евро в месяц.
Возможность совмещение со своей работой.
Присылайте свое cv нам на почту или звоните по телефону.

Дополнительная информация

Тел +37166104707.
Почта: construction-usa@tutanota.com

Контакты:

Roman

construction-usa@tutanota.com

+37166104707



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