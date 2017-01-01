Требуется менеджер по подбору персонала

Обязанности: Обработка входящих cv, прием входящих звонков ,наличие стабильного интернета, наличие skype .
Требование: Наличие гражданство Евросоюза, знание ПК, свободное знание Английского языка, коммуникабельность. Другие языки приветствуются.
Работа на дому на неполный день.
Зарплата от 1.000 Евро в месяц.
Возможность совмещение со своей работой.
Присылайте свое cv нам на почту или звоните по телефону.
Требование: Наличие гражданство Евросоюза, знание ПК, свободное знание Английского языка, коммуникабельность. Другие языки приветствуются.
Обязанности: Обработка входящих cv, прием входящих звонков ,наличие стабильного интернета, наличие skype .
Работа на дому на неполный день.
Зарплата от 1.000 Евро в месяц.
Возможность совмещение со своей работой.
Присылайте свое cv нам на почту или звоните по телефону.
Тел +37166104707.
Почта: construction-usa@tutanota.com
Roman
construction-usa@tutanota.com
+37166104707