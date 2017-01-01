Работник рецепции

Описание

Срочно! В торговый центр в Праге, требуется девушка на ресепшн. Оплата от 90 крон/час.

Смена с 9 до 21:00.

Робочий график: короткая/длинная неделя (или по договоренности).

Требования: хорошие знание чешского и английского языка, легальное пребывание в Чехии (Чешские визы или европейское гражданство. С польскими визами просьба не беспокоить ), опыт работы приветствуется, но не обязательно.