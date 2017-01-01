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Работник рецепции

Размещено 09 мая 13:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Описание

Срочно! В торговый центр в Праге, требуется девушка на ресепшн. Оплата от 90 крон/час.
Смена с 9 до 21:00.
Робочий график: короткая/длинная неделя (или по договоренности).
Требования: хорошие знание чешского и английского языка, легальное пребывание в Чехии (Чешские визы или европейское гражданство. С польскими визами просьба не беспокоить ), опыт работы приветствуется, но не обязательно.

Дополнительная информация

По всем вопросам обращайтесь в лс, звонить +420775653351 (Эдуард) +420777104172, или пишите на электронный адрес: edikdanylash@seznam.cz

Контакты:

Эдуард

edikdanylash@seznam.cz



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