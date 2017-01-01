Менеджер в Финансово-инвестиционную компанию.

Требуется менеджер, 26-45л, жен. в Финансово-инвестиционную компанию. Образование: экономическое или финансовое, хорошее владение чешским и английскими языками.

Требования

Навыки: опыт работы не менее 3 лет, составление инвестиционного меморандума, оценки доходности инвест-проектов (DueDiligence, Net, PBP, IRR), опыт работы на рынке коммерческой недвижимости, создание веб-презентация в программах, работа с клиентами: ведения переговоров, заключения контрактов, регистрация сделок, дисциплинированность.