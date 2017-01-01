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Менеджер в Финансово-инвестиционную компанию.

Размещено Вчера 11:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маклер, Экономист, Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
1 CZK
Описание

Требуется менеджер, 26-45л, жен. в Финансово-инвестиционную компанию. Образование: экономическое или финансовое, хорошее владение чешским и английскими языками.

Требования

Навыки:  опыт работы не менее 3 лет, составление инвестиционного меморандума, оценки доходности инвест-проектов (DueDiligence, Net, PBP, IRR),  опыт работы на рынке коммерческой недвижимости, создание веб-презентация в программах, работа с клиентами: ведения переговоров, заключения контрактов, регистрация сделок, дисциплинированность.

Условия

контракт

Контакты:

Алексей

brand.hf.new@gmail.com



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