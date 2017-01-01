Требуются водители категории B на легковые машины для работы в США .
Развозим посылки по клиентам в городе Нью-Йорк и пригород . Проезд, питание, проживание за счет фирмы. Оплачиваем половину стоимости авиа билета до Нью-Ерка.
Работа 5 дней в неделю. Заработная плата 12 Евро в час.
Набираем только граждан имеющих паспорт ЕС.
Присылайте нам свое CV на почту construction-company@tutanota.com
Знание английского не обязательно.
Требуются водители категории B на легковые машины
П.С. Категорически исключено потребление алкоголя!
График работы ПН-ПТ с 8.00-18.00.
Обед с 12.00-13.00
Суб-Воскр Выходной.
По приезду к нам, предоставляем жилье рядом с объектом на 2-4 человек со всем необходимым для проживания ( ТВ, Интернет, Холодильник, плита, кондиционер, гор,хол вода. )
Так же предоставляем 3 разовое питание 7 дней в неделю . Стоимость питание и проживания уже включенны в вашу зароботную плату.
Apem Group
construction-company@tutanota.com