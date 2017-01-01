Требуются водители категории B на легковые машины для работы в США . Развозим посылки по клиентам в городе Нью-Йорк и пригород . Проезд, питание, проживание за счет фирмы. Оплачиваем половину стоимости авиа билета до Нью-Ерка. Работа 5 дней в неделю. Заработная плата 12 Евро в час. Набираем только граждан имеющих паспорт ЕС. Присылайте нам свое CV на почту construction-company@tutanota.com Знание английского не обязательно.

Условия

График работы ПН-ПТ с 8.00-18.00.

Обед с 12.00-13.00

Суб-Воскр Выходной.

По приезду к нам, предоставляем жилье рядом с объектом на 2-4 человек со всем необходимым для проживания ( ТВ, Интернет, Холодильник, плита, кондиционер, гор,хол вода. )

Так же предоставляем 3 разовое питание 7 дней в неделю . Стоимость питание и проживания уже включенны в вашу зароботную плату.