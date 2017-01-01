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Срочно требуется Водители категории B.гражданеEC

Размещено Сегодня 09:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Курьер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 840 EUR
Компания
Kleinschmidt +Koch GmbH
Описание

Компании Logistick Deutschland требуется: Водители категории B. Для работы по доставке посылок по территории города München Германия . Официальное трудоустройство Заработная плата от 1840 Euro Brutto в месяц в зависимости от количества выполненной работы. Жилье предоставляем. Требуются гражданеEC. (Паспорт EU)Пол не имеет значения работа физически не тяжелая. На работу принимает непосредственно работодатель (не бюро по трудоустройству). Для более подробной информации или по поводу предложения вашей вакансии по ниже указанному телефону или E-Mail ежедневно

Контакты:

elena.komarovskiy@gmx.net

+4917664671911



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