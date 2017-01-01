Операторы на производстве

Фирма с 10-летней практикой предлагает работу в Чехии в качестве операторов на производстве. Сфера деятельности - автомобилестроение. График работы - трехсменный. Работа в чистых и теплых залах. Объекты находятся в городах: Плзень, Жатец, Брно.
Требования: гражданство ЕU или ПМЖ Чехии, минимум среднее образование, возраст: 18-45 лет, хорошая физическая форма (в зависимости от объекта работа может быть "на ногах"). Кандидаты должны быть физически здоровы. Работа одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, так как работа физически не тяжелая. Будем рады ответить на Ваши вопросы.
Оплата почасовая: 100-110 крон/час + бонусы производства (качество, норма, отсутствие пропусков). В среднем зарплата варьируется от 17 000 - до 27 000 крон (700-1000 ЕВРО) в зависимости от количества часов. Работникам предлагается жилье (в случае необходимости) в домах и квартирах по 2 человека в комнатах. Стоимость жилья - 3000 крон. При необходимости наши координаторы встречают кандидатов на вокзалах уже в Чехии и сразу предлагают жилье, а так же знакомят с деталями и подготавливают к работе.
Галадюк Павел
pgaladiuc@seznam.cz
773038985