Операторы на производстве

Тип занятости Полный день Профессия Контролёр ОТК Регион Plzeňský kraj Город Plzeň-město Заработная плата 18 000 CZK Компания allaround.eu

Описание Фирма с 10-летней практикой предлагает работу в Чехии в качестве операторов на производстве. Сфера деятельности - автомобилестроение. График работы - трехсменный. Работа в чистых и теплых залах. Объекты находятся в городах: Плзень, Жатец, Брно.

Требования Требования: гражданство ЕU или ПМЖ Чехии, минимум среднее образование, возраст: 18-45 лет, хорошая физическая форма (в зависимости от объекта работа может быть "на ногах"). Кандидаты должны быть физически здоровы. Работа одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, так как работа физически не тяжелая. Будем рады ответить на Ваши вопросы.