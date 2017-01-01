Администратор магазина

Интернет магазин по продажам бытовой техники и электроники ищет административного работника.
Приём и обработка заказов
Обработка входящих звонков и письменной корреспонденции
Консультирование клиентов по ассортименту товаров
Владение компьютером на уровне уверенного пользователя. Желание развиваться в данном сегменте.
Знание чешского языка на высоком уровне обязательно.
Знание английского языка приветствуется.
Навыки общения с клиентами, приятный голос, грамотная речь, ответственность, внимательность.
График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
Фиксированная заработная плата + бонусы (заработная плата по результатам собеседования)
Sergey O
job.elektrex@seznam.cz