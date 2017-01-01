Администратор магазина

Тип занятости Полный день Профессия Администратор магазина Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 1 CZK Компания Elektrex s.r.o.

Описание Интернет магазин по продажам бытовой техники и электроники ищет административного работника. Приём и обработка заказов

Обработка входящих звонков и письменной корреспонденции

Консультирование клиентов по ассортименту товаров

Требования Владение компьютером на уровне уверенного пользователя. Желание развиваться в данном сегменте.

Знание чешского языка на высоком уровне обязательно.

Знание английского языка приветствуется.

Навыки общения с клиентами, приятный голос, грамотная речь, ответственность, внимательность.