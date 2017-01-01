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Продавцы -консультанты
Praha 1

Администратор магазина

Размещено Вчера 10:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор магазина
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 CZK
Компания
Elektrex s.r.o.
Описание

Интернет магазин по продажам бытовой техники и электроники ищет административного работника.

Приём и обработка заказов
Обработка входящих звонков и письменной корреспонденции
Консультирование клиентов по ассортименту товаров

Требования

Владение компьютером на уровне уверенного пользователя. Желание развиваться в данном сегменте.
Знание чешского языка на высоком уровне обязательно.
Знание английского языка приветствуется.
Навыки общения с клиентами, приятный голос, грамотная речь, ответственность, внимательность.

Условия

График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
Фиксированная заработная плата + бонусы (заработная плата по результатам собеседования)

Контакты:

Sergey O

job.elektrex@seznam.cz



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