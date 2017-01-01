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рецепшионист/ администратор

Размещено Сегодня 00:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор гостиницы, Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Основные обязанности

-ОБЩЕНИЕ С ГОСТЯМИ - встреча, расселение в апартаментах, мейл, телефон
-проверка номеров по чек-листу
-работа с Excel таблицам (расходы, фактуры, резервации и тп)
-ассистентская помощь в текущих рабочих процессах

Вы

-ПОЛУЧАЕТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ!!! ДОВОЛЬНЫ ГОСТИ - ДОВОЛЬНА Я ВАМИ
-свободно пишите и говорите на ЧЕШСКОМ, АНГЛИЙСКОМ. Знание немецкого языка - преимущество.
-умеете работать в Excel
хотите развиваться в гостиничном сегменте - мне важно, чтобы вы выросли у меня в компании и могли управлять и принимать решения самостоятельно на менеджерский позиции
-опыт работы в апартаментах/отелях является преимуществом, но не обязателен

График работы
-человек требуется на постоянную основу

Как устроится на работу
-позвонить мне по телефону 777162371
-в 2х минутах рассказать о себе - учеба/ работа/возможный график/ владение языками и тп
-понравившегося кандидата приглашу на личную встречу

Контакты:

Полянина Карина

polyanina.karin@gmail.com



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