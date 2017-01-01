рецепшионист/ администратор

Основные обязанности
-ОБЩЕНИЕ С ГОСТЯМИ - встреча, расселение в апартаментах, мейл, телефон
-проверка номеров по чек-листу
-работа с Excel таблицам (расходы, фактуры, резервации и тп)
-ассистентская помощь в текущих рабочих процессах
Вы
-ПОЛУЧАЕТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ!!! ДОВОЛЬНЫ ГОСТИ - ДОВОЛЬНА Я ВАМИ
-свободно пишите и говорите на ЧЕШСКОМ, АНГЛИЙСКОМ. Знание немецкого языка - преимущество.
-умеете работать в Excel
хотите развиваться в гостиничном сегменте - мне важно, чтобы вы выросли у меня в компании и могли управлять и принимать решения самостоятельно на менеджерский позиции
-опыт работы в апартаментах/отелях является преимуществом, но не обязателен
График работы
-человек требуется на постоянную основу
Как устроится на работу
-позвонить мне по телефону 777162371
-в 2х минутах рассказать о себе - учеба/ работа/возможный график/ владение языками и тп
-понравившегося кандидата приглашу на личную встречу
Полянина Карина
polyanina.karin@gmail.com