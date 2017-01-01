рецепшионист/ администратор

Описание

Основные обязанности

-ОБЩЕНИЕ С ГОСТЯМИ - встреча, расселение в апартаментах, мейл, телефон

-проверка номеров по чек-листу

-работа с Excel таблицам (расходы, фактуры, резервации и тп)

-ассистентская помощь в текущих рабочих процессах

Вы

-ПОЛУЧАЕТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ!!! ДОВОЛЬНЫ ГОСТИ - ДОВОЛЬНА Я ВАМИ

-свободно пишите и говорите на ЧЕШСКОМ, АНГЛИЙСКОМ. Знание немецкого языка - преимущество.

-умеете работать в Excel

хотите развиваться в гостиничном сегменте - мне важно, чтобы вы выросли у меня в компании и могли управлять и принимать решения самостоятельно на менеджерский позиции

-опыт работы в апартаментах/отелях является преимуществом, но не обязателен

График работы

-человек требуется на постоянную основу

Как устроится на работу

-позвонить мне по телефону 777162371

-в 2х минутах рассказать о себе - учеба/ работа/возможный график/ владение языками и тп

-понравившегося кандидата приглашу на личную встречу