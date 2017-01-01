Оператор call-центра

Описание

Компания Lekvi Group открывает вакансию в отдел колл-центр на позицию "оператор".

Обязанности:

Работа оператора колл-центра заключается в обзвоне "теплых" клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.

На сегодняшний день компания оказывает услуги в различных направлениях, поэтому возможна работа сразу в нескольких направлениях, таких как:

- Недвижимость

- Ипотечные консультации

- Образование

- Иммиграция

- Бухгалтерские услуги

- Набор жилой недвижимости с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Отдел колл-центр работает с самой современной и лучшей на сегодняшний день CRM-системой SalesForce.

Требования: Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом, которые помогут вам в дальнейшем карьерном росте.

Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем.

Мы предлагаем: работу в дружном, молодом коллективе. Каждый месяц коллектив компании участвует в различных активных мероприятиях.

В компании существует пятиступенчатая система карьерного роста.

Отпускные - 21 рабочий день в году.

Начальная заработная плата составляет 20.000 крон. График работы пн - пт с 9:00-18:00

В компании существует система премий и бонусов.

Отправляйте резюме на hr@lekvi.cz

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