Оператор call-центра

Компания Lekvi Group открывает вакансию в отдел колл-центр на позицию "оператор".
Обязанности:
Работа оператора колл-центра заключается в обзвоне "теплых" клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.
На сегодняшний день компания оказывает услуги в различных направлениях, поэтому возможна работа сразу в нескольких направлениях, таких как:
- Недвижимость
- Ипотечные консультации
- Образование
- Иммиграция
- Бухгалтерские услуги
- Набор жилой недвижимости с целью дальнейшей сдачи в аренду.
Отдел колл-центр работает с самой современной и лучшей на сегодняшний день CRM-системой SalesForce.
Требования: Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом, которые помогут вам в дальнейшем карьерном росте.
Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем.
Мы предлагаем: работу в дружном, молодом коллективе. Каждый месяц коллектив компании участвует в различных активных мероприятиях.
В компании существует пятиступенчатая система карьерного роста.
Отпускные - 21 рабочий день в году.
Начальная заработная плата составляет 20.000 крон. График работы пн - пт с 9:00-18:00
В компании существует система премий и бонусов.
Отправляйте резюме на hr@lekvi.cz
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Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz