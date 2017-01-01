Tребуется няня Прага

Описание

Срочно требуется няня с опытом , для двух детей. Предоставляется : проживание, отдельная комната, питание, автомобиль, поездки за границу. Требуется : права на вождение, разговорный английский, возможность передвижений по Европе. Обязанности няни: Приготовление еды, кормление для детей Мытье детской посуды Легкая работа по дому Покупка продуктов Уборка детской комнаты Развивающие занятия Игры и развлечения Желательно на длительный период (2 года) Высылайте СВ в английском языке + фотографию.