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Tребуется няня Прага

Размещено 29 мая 15:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Няня
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 CZK
Описание

Срочно требуется няня с опытом , для двух детей. Предоставляется : проживание, отдельная комната, питание, автомобиль, поездки за границу. Требуется : права на вождение, разговорный английский, возможность передвижений по Европе. Обязанности няни: Приготовление еды, кормление для детей Мытье детской посуды Легкая работа по дому Покупка продуктов Уборка детской комнаты Развивающие занятия Игры и развлечения Желательно на длительный период (2 года) Высылайте СВ в английском языке + фотографию.

Контакты:

Nina

best.f@seznam.cz



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