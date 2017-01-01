Требуются водителя-экспедиторы (С + Е).

Описание

Компания гарантирует:

 Зарплату без задержек

 Все социальные гарантии

 Качественный менеджмент и сервис

 Зарплата 1 500 евро в месяц + премия 100 евро

 Авансы каждую неделю

 Бесплатное проживание

 5 недель оплачиваемого отпуска за год

Требования:

 Код Е95 (желательно) (делаем сами)

 Опыт дальнобойщиком по Европе не менее 6 месяца.

 Международное водительское удостоверение

 Медицинская справка (делаем сами)

 Чип•карта цифрового тахографа.

 Преимуществом будет понимания английского или немецкого языка (не обязательно).

Основные маршруты: Чехия, Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Австрия, Испания

Средний срок командировок 1,5 недели.

Звоните:

 +420 775 301 481

 Viber тот же номер