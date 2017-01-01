Требуются водителя-экспедиторы (С + Е).

Компания гарантирует:
Зарплату без задержек
Все социальные гарантии
Качественный менеджмент и сервис
Зарплата 1 500 евро в месяц + премия 100 евро
Авансы каждую неделю
Бесплатное проживание
5 недель оплачиваемого отпуска за год
Требования:
Код Е95 (желательно) (делаем сами)
Опыт дальнобойщиком по Европе не менее 6 месяца.
Международное водительское удостоверение
Медицинская справка (делаем сами)
Чип•карта цифрового тахографа.
Преимуществом будет понимания английского или немецкого языка (не обязательно).
Основные маршруты: Чехия, Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Австрия, Испания
Средний срок командировок 1,5 недели.
Звоните:
+420 775 301 481
Viber тот же номер
Александр
makarov@4lide.eu
+420775301481