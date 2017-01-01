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Требуются водителя-экспедиторы (С + Е).

Размещено Вчера 10:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Экспедитор, Дальнобойщик
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
1 600 EUR
Компания
4Lide
Описание

Компания гарантирует:

 Зарплату без задержек
 Все социальные гарантии
 Качественный менеджмент и сервис
 Зарплата 1 500 евро в месяц + премия 100 евро
 Авансы каждую неделю
 Бесплатное проживание
 5 недель оплачиваемого отпуска за год

Требования:

 Код Е95 (желательно) (делаем сами)
 Опыт дальнобойщиком по Европе не менее 6 месяца.
 Международное водительское удостоверение
 Медицинская справка (делаем сами)
 Чип•карта цифрового тахографа.
 Преимуществом будет понимания английского или немецкого языка (не обязательно).

Основные маршруты: Чехия, Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Австрия, Испания

Средний срок командировок 1,5 недели.

Звоните:
 +420 775 301 481
 Viber тот же номер

Контакты:

Александр

makarov@4lide.eu

+420775301481



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