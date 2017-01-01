Бухгалтер по начислению зарплат

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 30 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.

Нашими клиентами являются предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в таких сферах, как экспорт/импорт, логистика, гостиничный сервис, IT-технологии итд.

В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтер по начислению зарплат

Требования - Владение письменным и устным чешским языком на уровне В2

- Высшее Образование

- Опыт работы Бухгалтером минимум 2 года

- Профессиональное владение ПК (умение работать в программе Money S3)

- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия - Чистая Зарплата от 30000 Крон после прохождения испытательного периода

- Возможность профессионального и карьерного роста

- Предоставление рабочего телефона

- Дружный коллектив

- Комфортабельный офис в центре Праги