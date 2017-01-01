Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.
Нашими клиентами являются предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в таких сферах, как экспорт/импорт, логистика, гостиничный сервис, IT-технологии итд.
В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтер по начислению зарплат
- Владение письменным и устным чешским языком на уровне В2
- Высшее Образование
- Опыт работы Бухгалтером минимум 2 года
- Профессиональное владение ПК (умение работать в программе Money S3)
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами
- Чистая Зарплата от 30000 Крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги
Обязанности:
- Расчёт и начисление заработных плат
- Расчет отпускных, листков временной нетрудоспособности
- Формирование и сдача отчётности
- Подготовка документов к проверкам и непосредственное участие на них
- Регистрация сотрудников, включая иностранцев, во всех необходимых инстанциях
- Регистрация фирмы как работодателя во всех необходимых инстанциях
- Подготовка справок и подтверждений по зарплатам
-Коммуникация с органами социального и медицинского страхования, налоговой.
Yana Lyubova
yana.lyubova@slt.cz
778101090