Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.
Нашими клиентами являются предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в таких сферах, как экспорт/импорт, логистика, гостиничный сервис, IT-технологии итд.
В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент бухгалтерского департамента.
У Вас есть опыт работы на позиции офис менеджера, а также экономическое образование? Вы желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо, потому что, возможно, мы ищем именно Вас!
- Владение письменным и устным чешским и английским языками на уровне В2;
- Опыт работы минимум 2 года;
- Минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;
- Умение ориентироваться в законах
- Знание налоговой проблематики по вопросам НДС
- Знание налогового и трудового законодательства Чешской республики
- Пунктуальность, ответственность к работе с документами;
- Свободное пользование компьютером и офисных программ;
- Коммуникабельность и тактичность;
- Пунктуальность, аккуратность в работе с документами;
- Знание деловой этики;
- Грамотная устная и письменная речь.
- Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- Регулярные корпоративные мероприятия;
- Соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;
- Возможность повышения квалификации и личностный рост;
- Начало работы возможно уже сейчас.
Что Вас ожидает:
- Выполнение поручений руководства и бухгалтеров;
- Взаимодействие с руководством и клиентами;
- Коммуникация с органами социального и медицинского страхования, налоговой;
- Помощь отделу бухгалтерии;
- Административная работа;
- Ведение делопроизводства;
- Заполнение доверенностей, договоров и других документов на Чешском и Английском языках;
- Обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;
Yana Lyubova
yana.lyubova@slt.cz
608731881