Описание

Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.

Нашими клиентами являются предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в таких сферах, как экспорт/импорт, логистика, гостиничный сервис, IT-технологии итд.

В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент бухгалтерского департамента.

У Вас есть опыт работы на позиции офис менеджера, а также экономическое образование? Вы желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо, потому что, возможно, мы ищем именно Вас!