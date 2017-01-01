В компанию «INFOBUS» требуется ассистент менеджера по маркетингу и рекламе с опытом работы не менее года.
Должностные обязанности:
• Разработка и реализация акций, мероприятий и иных активностей;
• Работа с соцсетями;
• Продвижение веб ресурсов компании;
• Взаимодействие с дизайнерами и типографиями и координация их действий;
• Разработка, контроль изготовления и распространения рекламно-информационных материалов.
• Разработка презентаций.
Требования:
• Опыт разработки презентаций;
• Знание графических и видео редакторов;
• Современный и интересный визуальный стиль, графическая грамотность;
• Написание текстов и контента различного формата;
• Создание продающих текстов;
• SEO — копирайтинг;
• Орфографическая и стилистическая грамотность;
• Отличные коммуникативные навыки, умение решать нестандартные задачи;
• Креативность, идейность, активность;
• Свободное владение чешским, английским и русским языками, приветствуется знания других языков, особенно украинского и польского;
• Способность самостоятельно принимать решения, инициативность.
Условия:
• Зарплата по результатам собеседования (при полной занятости от18000 крон в месяц, возможна частичная занятость)
• Офис в центре Праги.
INFOBUS
marketing@infobus.eu