Описание

В компанию «INFOBUS» требуется ассистент менеджера по маркетингу и рекламе с опытом работы не менее года.

Должностные обязанности:

• Разработка и реализация акций, мероприятий и иных активностей;

• Работа с соцсетями;

• Продвижение веб ресурсов компании;

• Взаимодействие с дизайнерами и типографиями и координация их действий;

• Разработка, контроль изготовления и распространения рекламно-информационных материалов.

• Разработка презентаций.