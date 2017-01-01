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Воспитатель в детский сад

Размещено 07 июня 20:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Школьный учитель, Преподаватель, Воспитатель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Детский сад примет в свои дружные ряды воспитателя. Детский сад работает много лет и имеет хорошую репутацию, поэтому мы ищем ответственного и творческого человека, заинтересованного в долговременной работе.

Требования

Требования к кандидату следующие:

Адекватность
Наличие высшего образования (желательно гуманитарного направления)
Грамотная речь
Креативность (мы всегда приветствуем инициативу в творческом плане)
За подробной информацией обращайтесь по телефону: 776 450 103

Условия

Мы предлагаем:

Своевременную и конкурентную оплату труда (детали обговариваются на собеседовании)
Молодой коллектив
Адекватный и понимающий руководитель
Возможность работать как полную смену, так и сокращённую (утром или после обеда)
Обеды за счёт работодателя

У Вас может не быть опыта работы с детьми, но должен присутствовать задор, уверенность в своих силах и понимание, что работа с детьми – дело ответственное, но интересное.

Контакты:

Любовь Геннадьевна

LG@post.cz

776 450 103



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