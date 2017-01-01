Воспитатель в детский сад

Детский сад примет в свои дружные ряды воспитателя. Детский сад работает много лет и имеет хорошую репутацию, поэтому мы ищем ответственного и творческого человека, заинтересованного в долговременной работе.
Требования к кандидату следующие:
Адекватность
Наличие высшего образования (желательно гуманитарного направления)
Грамотная речь
Креативность (мы всегда приветствуем инициативу в творческом плане)
За подробной информацией обращайтесь по телефону: 776 450 103
Мы предлагаем:
Своевременную и конкурентную оплату труда (детали обговариваются на собеседовании)
Молодой коллектив
Адекватный и понимающий руководитель
Возможность работать как полную смену, так и сокращённую (утром или после обеда)
Обеды за счёт работодателя
У Вас может не быть опыта работы с детьми, но должен присутствовать задор, уверенность в своих силах и понимание, что работа с детьми – дело ответственное, но интересное.
Любовь Геннадьевна
LG@post.cz
776 450 103