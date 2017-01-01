Воспитатель в детский сад

Детский сад примет в свои дружные ряды воспитателя. Детский сад работает много лет и имеет хорошую репутацию, поэтому мы ищем ответственного и творческого человека, заинтересованного в долговременной работе.

Адекватность Наличие высшего образования (желательно гуманитарного направления) Грамотная речь Креативность (мы всегда приветствуем инициативу в творческом плане) За подробной информацией обращайтесь по телефону: 776 450 103

Условия

Мы предлагаем:

Своевременную и конкурентную оплату труда (детали обговариваются на собеседовании)

Молодой коллектив

Адекватный и понимающий руководитель

Возможность работать как полную смену, так и сокращённую (утром или после обеда)

Обеды за счёт работодателя

У Вас может не быть опыта работы с детьми, но должен присутствовать задор, уверенность в своих силах и понимание, что работа с детьми – дело ответственное, но интересное.