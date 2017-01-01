Ассистентка руководителя/ администратор /маркетолог требуется в новый офис Web дизайн студии. Постоянная работа в стабильной компании.
От вас ожидается:
• русский язык - родной,
• продвинутый пользователь компьютера и интернета,
• умение искать и анализировать информацию,
• высшее или средне-специальное образование,
• активность, инициативность,
• понятливость, способность к самообучению,
• исполнительность, ответственность, умение самостоятельно организовать свое время.
Большим преимуществом для вас будет:
• Опыт работы в маркетинге или на административной должности,
• Чешский и/или английский язык,
• Умение работать в графических редакторах.
Мы предлагаем:
• Полный рабочий день (но возможна и частичная занятость),
• График по договоренности,
• Обучение в самой востребованной на рынке отрасли - IT,
• Возможность карьерного роста,
• Интересные, творческие задания (никакой рутины).
Мария Никитина
profiset1@gmail.com
+420 773 465 477