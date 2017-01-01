Ассистентка руководителя/ администратор /маркетолог

Требования

От вас ожидается:

• русский язык - родной,

• продвинутый пользователь компьютера и интернета,

• умение искать и анализировать информацию,

• высшее или средне-специальное образование,

• активность, инициативность,

• понятливость, способность к самообучению,

• исполнительность, ответственность, умение самостоятельно организовать свое время.

Большим преимуществом для вас будет:

• Опыт работы в маркетинге или на административной должности,

• Чешский и/или английский язык,

• Умение работать в графических редакторах.