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Ассистентка руководителя/ администратор /маркетолог

Размещено 09 июня 16:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
ProfiSet
Описание

Ассистентка руководителя/ администратор /маркетолог требуется в новый офис Web дизайн студии. Постоянная работа в стабильной компании.

Требования

От вас ожидается:
• русский язык - родной,
• продвинутый пользователь компьютера и интернета,
• умение искать и анализировать информацию,
• высшее или средне-специальное образование,
• активность, инициативность,
• понятливость, способность к самообучению,
• исполнительность, ответственность, умение самостоятельно организовать свое время.
Большим преимуществом для вас будет:
• Опыт работы в маркетинге или на административной должности,
• Чешский и/или английский язык,
• Умение работать в графических редакторах.

Условия

Мы предлагаем:
• Полный рабочий день (но возможна и частичная занятость),
• График по договоренности,
• Обучение в самой востребованной на рынке отрасли - IT,
• Возможность карьерного роста,
• Интересные, творческие задания (никакой рутины).

Контакты:

Мария Никитина

profiset1@gmail.com

+420 773 465 477



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