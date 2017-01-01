Торговый представитель компании

Условия

Зарплата - средняя по рынку, обсуждается с конкретным кандидатом персонально. Работа - из хоум-офиса. В дальнейшем - открытие офиса, затем - создание регионального склада. Командировки - 2-3 в месяц, по Европе. Отчет - директору по продажам компании в письменном виде раз в неделю. Ежедневные переговоры с руководством компании по телефону и скайпу. Строгий контроль за деятельностью представителя. Никаких подработок на стороне.