Торговый представитель компании

Ищем торгового представителя компании в Европе. Задача - расширять клиентскую базу компании, оказывать техническую поддержку клиентам, вести переговоры и переписку с клиентами и т.д.
возраст - до 40. Пол - неважен. Высшее техническое образование. Опыт работы в композитной или стекловолоконной промышленности. Отличный английский язык.
Зарплата - средняя по рынку, обсуждается с конкретным кандидатом персонально. Работа - из хоум-офиса. В дальнейшем - открытие офиса, затем - создание регионального склада. Командировки - 2-3 в месяц, по Европе. Отчет - директору по продажам компании в письменном виде раз в неделю. Ежедневные переговоры с руководством компании по телефону и скайпу. Строгий контроль за деятельностью представителя. Никаких подработок на стороне.
сайт компании - www.basfiber.com
Олег Кузякин
oleg.kuzyakin@basfiber.com
+74962123370