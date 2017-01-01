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Торговый представитель компании

Размещено 16 июня 15:07
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Каменный Век
Описание

Ищем торгового представителя компании в Европе. Задача - расширять клиентскую базу компании, оказывать техническую поддержку клиентам, вести переговоры и переписку с клиентами и т.д.

Требования

возраст - до 40. Пол - неважен. Высшее техническое образование. Опыт работы в композитной или стекловолоконной промышленности. Отличный английский язык.

Условия

Зарплата - средняя по рынку, обсуждается с конкретным кандидатом персонально. Работа - из хоум-офиса. В дальнейшем - открытие офиса, затем - создание регионального склада. Командировки - 2-3 в месяц, по Европе. Отчет - директору по продажам компании в письменном виде раз в неделю. Ежедневные переговоры с руководством компании по телефону и скайпу. Строгий контроль за деятельностью представителя. Никаких подработок на стороне.

Дополнительная информация

сайт компании - www.basfiber.com

Контакты:

Олег Кузякин

oleg.kuzyakin@basfiber.com

+74962123370



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