оператор линии печати на стеклянных, пластиковых поверхностях на печатном станке KAMMANN

В международную производственную компанию, на направление: трафаретная печать на стекле (бутылки, стаканы), в связи с расширением, требуется печатник и ассистенты печатника! Работаем исключительно с интересными заказами, печатаем спец эффектами, соответственно подбираем сотрудников увлеченных производственным процессом. В цех нужны толковые люди с активной жизненной позицией, заинтересованные в карьерном и личностном в росте, ответственные, готовые добиваться поставленных целей.
Без опыта рассматриваем кандидатуры предоставившие резюме с грамотным текстом и четкими формулировками, по каким причинам соискатель желает реализоваться именно в этой профессии
• Внимательность к качеству работы
• Ответственность
• Нацеленность на результат
• Оперативность
• Исполнительность
• Хорошая память!!!
• Опыт работы в трафаретной печати весьма желателен!
• Официальное трудоустройство
• Обучение и тренинги
• Возможность профессионального и карьерного роста
• График сменный по 8 часов
• Испытательный срок два месяца
• Заработная плата на испытательном по результатам собеседования
LITVINA NATALIA
recruiting@pepper-decor.cz
+420777706976