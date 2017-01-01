оператор линии печати на стеклянных, пластиковых поверхностях на печатном станке KAMMANN

Описание

В международную производственную компанию, на направление: трафаретная печать на стекле (бутылки, стаканы), в связи с расширением, требуется печатник и ассистенты печатника! Работаем исключительно с интересными заказами, печатаем спец эффектами, соответственно подбираем сотрудников увлеченных производственным процессом. В цех нужны толковые люди с активной жизненной позицией, заинтересованные в карьерном и личностном в росте, ответственные, готовые добиваться поставленных целей.

Без опыта рассматриваем кандидатуры предоставившие резюме с грамотным текстом и четкими формулировками, по каким причинам соискатель желает реализоваться именно в этой профессии