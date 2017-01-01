Менеджер по продажам

Centralspot Trading (CZ) - стремительно развивающаяся международная компания, предоставляющая финансовые услуги по всему миру.
Наш бренд - европейская брокерская компания Opteck.
- Наличие разрешения на работу, виза и легальное пребывание на территории ЧР!!!
- Опыт в продажах приветствуется.
- Свободное владение английским языком
- Наличие разрешения на работу
- Компьютерные навыки
- Позитивный настрой, амбициозность и активная жизненная позиция
- Творческий подход к продажам
- Навыки коммуникации
- Желание обучаться новому
- Умение слушать
- Стрессоустойчивость
- Полная рабочая занятость и официальное трудоустройство
- Оклад 25000 крон + бонусы
- Офис в центре Праги (станция метро Muzeum)
- Профессиональное обучение
- Дружный и веселый коллектив
- Корпоративные мероприятия
- Возможность карьерного роста
Kate Gilbert
hr@cst-cz.com
+420775652414