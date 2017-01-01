Менеджер по продажам

Centralspot Trading (CZ) - стремительно развивающаяся международная компания, предоставляющая финансовые услуги по всему миру. Наш бренд - европейская брокерская компания Opteck.

Требования

- Наличие разрешения на работу, виза и легальное пребывание на территории ЧР!!!

- Опыт в продажах приветствуется.

- Свободное владение английским языком

- Наличие разрешения на работу

- Компьютерные навыки

- Позитивный настрой, амбициозность и активная жизненная позиция

- Творческий подход к продажам

- Навыки коммуникации

- Желание обучаться новому

- Умение слушать

- Стрессоустойчивость