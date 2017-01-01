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Praha 1
Работники на отель
Размещено 30 июня 23:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Работа на Отелях Праги
Контакты:
Марина
marinapavlova@emai.cz
777852138
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