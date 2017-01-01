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Продавец-консультант

Размещено 03 июля 09:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец-кассир
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Cувенирный магазин в Праге 1. приглашает на работу продавца-консультанта.
Обязанности:
- консультирование покупателей по представленным брендам;
- поддержание высокого уровня обслуживания покупателей;
- контроль за должным представлением брендов в торговом зале.
Резюме просим отправлять на эл.почту: souvenirjob@seznam.cz

Требования

- хорошие коммуникативные навыки, доброжелательность, активность, позитивность;
- знание английского языка + другого иностранного языка, преимуществом итальянский
- опыт работы в продажах будет являться преимуществом.

Условия

- оформление трудоустройство ;
- удобный график работы

Контакты:

HR

souvenirjob@seznam.cz



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