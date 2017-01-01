Продавец, консультант

Cувенирный магазин в Праге 1. приглашает на работу продавца-консультанта.
Обязанности:
- консультирование покупателей по представленным брендам;
- поддержание высокого уровня обслуживания покупателей;
- контроль за должным представлением брендов в торговом зале.
Резюме просим отправлять на эл.почту: souvenirjob@seznam.cz
- хорошие коммуникативные навыки, доброжелательность, активность, позитивность;
- знание английского языка + другого иностранного языка, преимуществом итальянский
- опыт работы в продажах будет являться преимуществом.
- оформление трудоустройство ;
- удобный график работы
HR
souvenirjob@seznam.cz