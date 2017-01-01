Продавец, консультант

Описание

Cувенирный магазин в Праге 1. приглашает на работу продавца-консультанта.

Обязанности:

- консультирование покупателей по представленным брендам;

- поддержание высокого уровня обслуживания покупателей;

- контроль за должным представлением брендов в торговом зале.

Резюме просим отправлять на эл.почту: souvenirjob@seznam.cz