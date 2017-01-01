Описание

В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется контент менеджер на неполный рабочий день с фиксированным окладом.

Профиль сотрудника:

• Вам от 20 до 30 лет.

• Вы чётко понимаете поставленную задачу, проявляете инициативу в её выполнении и укладываетесь в поставленные сроки.

Ваши основные качества:

• Креативность.

• Ответственность.

• Инициативность.