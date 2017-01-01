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Home Real Estate

Контент менеджер

Размещено 10 июля 14:01
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Копирайтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
8 000 CZK
Описание

В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется контент менеджер на неполный рабочий день с фиксированным окладом.

Профиль сотрудника:
• Вам от 20 до 30 лет.
• Вы чётко понимаете поставленную задачу, проявляете инициативу в её выполнении и укладываетесь в поставленные сроки.

Ваши основные качества:
• Креативность.
• Ответственность.
• Инициативность.

Требования

Требования:
• Свободное владение чешским и русским письменным языком, английский язык будет большим преимуществом.
• Опыт в написании текстов приветствуется
• Безграничная любовь к написанию текстов

Условия

Условия работы:
• Фиксированная заработная плата
• Гибкий рабочий график
• Удаленная работа
• 1 раз в неделю отчёт в головном офисе
• Возможность карьерного роста

Контакты:

Барков Глеб Евгеньевич

hr@homerealestate.cz

777951799



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