Мастер по обработке дерева

Описание

Чешская компания K.R.U.G. s.r.o. набирает новых сотрудников.

Профессия: Мастера по обработке дерева.

Опыт работы: не менее 2 лет

Количество: 8 человек.

Место работы: Прага.

Начало работы: с 31 июля

Рабочее время: 10/11 часов в день.

Зарплата: 100 крон в час ( Первый месяц обучения );

После обучения фирма предоставит пакет документов на рабочею визу. И официально трудоустроит.

Оплата: 1 раз в месяц.

Документы: Чешская виза, документы ЕУ, Польская рабочая виза.

На время: неограниченно .

Контакт на отдел по трудоустройству:

+420608596320 Денис

Viber, WhatsApp.

Время работы отдела:

Понедельник- Пятница

9:00 - 18:00