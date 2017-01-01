Мастер по обработке дерева

Чешская компания K.R.U.G. s.r.o. набирает новых сотрудников.
Профессия: Мастера по обработке дерева.
Опыт работы: не менее 2 лет
Количество: 8 человек.
Место работы: Прага.
Начало работы: с 31 июля
Рабочее время: 10/11 часов в день.
Зарплата: 100 крон в час ( Первый месяц обучения );
После обучения фирма предоставит пакет документов на рабочею визу. И официально трудоустроит.
Оплата: 1 раз в месяц.
Документы: Чешская виза, документы ЕУ, Польская рабочая виза.
На время: неограниченно .
Контакт на отдел по трудоустройству:
+420608596320 Денис
Viber, WhatsApp.
Время работы отдела:
Понедельник- Пятница
9:00 - 18:00
Зверев Денис Дмитриевич
zverev9110@gmail.com
+420608596320