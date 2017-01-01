Разнорабочий на автомобильном заводе

Описание

Чешская компания K.R.U.G. s.r.o. набирает новых сотрудников.

Профессия: Разнорабочие на автомобильном заводе

Опыт работы: не имеет значения

Количество: 30 человек.

Место работы: Пардубице (Чехия).

Начало работы: с 31 июля

Рабочее время: 12 часов в день.

Пол: Мужчины от 22 до 45.

Зарплата: 90 крон в час( проживание за счёт фирмы ).

Оплата: 1 раз в месяц.

Документы: Чешская виза, документы ЕУ, Польская рабочая виза.

На время: неограниченно .

Контакт на отдел по трудоустройству:

+420608596320 Денис

Viber, WhatsApp.

Время работы отдела:

Понедельник- Пятница

9:00 - 18:00