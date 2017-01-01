Разнорабочий на автомобильном заводе

Чешская компания K.R.U.G. s.r.o. набирает новых сотрудников.
Профессия: Разнорабочие на автомобильном заводе
Опыт работы: не имеет значения
Количество: 30 человек.
Место работы: Пардубице (Чехия).
Начало работы: с 31 июля
Рабочее время: 12 часов в день.
Пол: Мужчины от 22 до 45.
Зарплата: 90 крон в час( проживание за счёт фирмы ).
Оплата: 1 раз в месяц.
Документы: Чешская виза, документы ЕУ, Польская рабочая виза.
На время: неограниченно .
Контакт на отдел по трудоустройству:
+420608596320 Денис
Viber, WhatsApp.
Время работы отдела:
Понедельник- Пятница
9:00 - 18:00
Зверев Денис Дмитриевич
zverev9110@gmail.com
+420608596320