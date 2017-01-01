Описание

В юридическую компанию постоянно требуются агенты. Приглашаются русскоговорящие сотрудники возраста от 20 лет, имеющие ВНЖ, ПМЖ или гражданство в ЕС, а также действующие паспорта или загранпаспорта России. Образование любое, желательно понимание процесса регистрации фирм и начальные знания законодательства ЕС, стран СНГ и России по открытию и регистрации фирм.

Возможны командировки в ЕС, в страны СНГ и в Россию на 2 – 3 дня. Оплата сдельная от 400 евро за рабочий день. Проезд, питание и проживание в отеле оплачивает юридическая компания.

Собеседования проводятся по телефону +420-272-04-14-04, скайпу abcintgroupcv с 09.00 до 21.00 в любые дни недели. Краткое резюме и все имеющиеся вопросы также присылайте на e-mail abcintgroupcv@gmail.com.