СВАРЩИКИ И САНТЕХНИКИ НА МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ

Описание

СРОЧНО. БЕСПЛАТНАЯ ВАКАНСИЯ.Приглашаются опытные Cварщики и Cантехники , а также Помощники сантехников для работы в Праге. Стаж работы от 3-х лет. Умение читать рабочие строительные чертежи. Сдельная оплата от 500 крон за точку первая неделя. Нужно уметь паять полипропилен. Или варить черный металл автогеном(отопление). АВАНСЫ выплачиваем еженедельно. РАССЧЕТ за выполненные работы проводим ПОЭТАПНО и сразу же после приемки работ на руки. Можно работать с паспортами ЕС (даем работу по контракту). Можно работать по польским рабочим визам . Легализуем польские рабочие визы . Расселяем в общежитии по приезду. Бронируем проезд до Праги . Встречаем в Праге . Обращайтесь по тел.+ 420 773 471 104, Skype: alexander33606, тел. и вайбер +380995514798