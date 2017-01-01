Специалист по маркетингу

Требования

Что мы ожидаем от кандидата:

1. Образование высшее, рассматриваются и студенты последних курсов ВУЗов (направление маркетинг, бизнес, право)

2. Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом

3. Знания в области маркетинга

4. Аналитический склад ума

5. Умение работать в команде, и в условиях многозадачности

6. Желание учиться и развиваться

7. Пунктуальность

8. Ответственность

9. Инициативность

10. Без вредных привычек