В консалтинговую компанию LEESORA s.r.o., требуется специалист по маркетингу. Офис Прага-центр. Полная занятость.
Что мы ожидаем от кандидата:
1. Образование высшее, рассматриваются и студенты последних курсов ВУЗов (направление маркетинг, бизнес, право)
2. Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом
3. Знания в области маркетинга
4. Аналитический склад ума
5. Умение работать в команде, и в условиях многозадачности
6. Желание учиться и развиваться
7. Пунктуальность
8. Ответственность
9. Инициативность
10. Без вредных привычек
Функциональные обязанности:
1. Разработка и внедрение системы продвижения компании на рынке
2. Анализ и обработка информации о рынке
3. Привлечение новых клиентов.
Эдуард
info@leesora.eu