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Маркетолог
Praha 1
Маркетолог
Praha 1

Специалист по маркетингу

Размещено 28 июля 09:26
Тип занятости
Полный день
Профессия
PR-менеджер, Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
LEESORA s.r.o.
Описание

В консалтинговую компанию LEESORA s.r.o., требуется специалист по маркетингу. Офис Прага-центр. Полная занятость.

Требования

Что мы ожидаем от кандидата:
1. Образование высшее, рассматриваются и студенты последних курсов ВУЗов (направление маркетинг, бизнес, право)
2. Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом
3. Знания в области маркетинга
4. Аналитический склад ума
5. Умение работать в команде, и в условиях многозадачности
6. Желание учиться и развиваться
7. Пунктуальность
8. Ответственность
9. Инициативность
10. Без вредных привычек

Условия

Функциональные обязанности:
1. Разработка и внедрение системы продвижения компании на рынке
2. Анализ и обработка информации о рынке
3. Привлечение новых клиентов.

Контакты:

Эдуард

info@leesora.eu



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