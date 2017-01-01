Управляющий менеджер

Требования

Что мы ожидаем от кандидата:

1. Образование высшее, рассматриваются и студенты последних курсов ВУЗов (направление финансы, экономика, право)

2. Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом

3. Знание основ делопроизводства, экономики и бухгалтерского учета

4. Умение пользоваться законодательной базой

5. Аналитический склад ума

6. Умение работать в команде, и в условиях многозадачности

7. Желание учиться и развиваться

8. Пунктуальность

9. Ответственность

10. Инициативность

11. Без вредных привычек