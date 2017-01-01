В консалтинговую компанию LEESORA s.r.o., требуется управляющий менеджер. Офис Прага-центр. Полная занятость.
Что мы ожидаем от кандидата:
1. Образование высшее, рассматриваются и студенты последних курсов ВУЗов (направление финансы, экономика, право)
2. Грамотный чешский и русский языки устно и письменно, английский язык будет дополнительным преимуществом
3. Знание основ делопроизводства, экономики и бухгалтерского учета
4. Умение пользоваться законодательной базой
5. Аналитический склад ума
6. Умение работать в команде, и в условиях многозадачности
7. Желание учиться и развиваться
8. Пунктуальность
9. Ответственность
10. Инициативность
11. Без вредных привычек
Функциональные обязанности:
1. Управленческий учет (внедрение систем и обработка данных, подготовка отчетностей)
2. Анализ и обработка правовой документации
3. Контакты с клиентами на уровне принятия решений
4. Администрирование работы офиса
5. Продвижение компании на рынке
Эдуард
info@leesora.eu