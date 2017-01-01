Требуется уборщица в 5* отель

Описание

Ищем работников с долгосрочной перспективой на работу в 5 * отель, который находится в самом центре Праги. Высокая зарплата! Оплачиваем полный социальный пакет, один раз в год выделяем средства на отдых наших сотрудников, а также различные бонусы на протяжении года. Рабочий график с 08:30 - 16:30, 8 рабочих часов, есть возможность и вечерней уборки. Работа заключается в уборке гостиничных номеров и в целом помещения отеля. Необходимо иметь чешскую визу и базовое знание чешского языка! Тел .: 773900987.