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Требуется уборщица в 5* отель

Размещено 31 июля 11:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 CZK
Описание

Ищем работников с долгосрочной перспективой на работу в 5 * отель, который находится в самом центре Праги. Высокая зарплата! Оплачиваем полный социальный пакет, один раз в год выделяем средства на отдых наших сотрудников, а также различные бонусы на протяжении года. Рабочий график с 08:30 - 16:30, 8 рабочих часов, есть возможность и вечерней уборки. Работа заключается в уборке гостиничных номеров и в целом помещения отеля. Необходимо иметь чешскую визу и базовое знание чешского языка! Тел .: 773900987.

Контакты:

Иго

773900987



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