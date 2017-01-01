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столяр - краснодеревщик

Размещено 03 августа 13:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Столяр
Регион
Středočeský kraj
Город
Benešov
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется столяр умеющий работать по чертежу с массивом, желающий работать в Чехии постоянно
Вот станки которыми он дожен хорошо уметь пользоваться https://www.flickr.com/photos/mcnultymusic/sets/72157676809539314
Также аккуратно клеить фанеру
Умение делать тонкую работу ( до 0.1мм) плюс
Рабочий день с 7 до 5, по желанию до 7 с часовым перерывом на обед
Оплата от 100 до 130 крон/час, в зависимости от качества и скорости, с вычетом налогов и затрат на документы
Бонус - Квартира и еда в 12 часов
Место работы – Дивишов у Праги
Только с документами

Контакты:

Viviana

dilna2017@seznam.cz

+420737927567



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