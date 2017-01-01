столяр - краснодеревщик

Описание

Требуется столяр умеющий работать по чертежу с массивом, желающий работать в Чехии постоянно

Вот станки которыми он дожен хорошо уметь пользоваться https://www.flickr.com/photos/mcnultymusic/sets/72157676809539314

Также аккуратно клеить фанеру

Умение делать тонкую работу ( до 0.1мм) плюс

Рабочий день с 7 до 5, по желанию до 7 с часовым перерывом на обед

Оплата от 100 до 130 крон/час, в зависимости от качества и скорости, с вычетом налогов и затрат на документы

Бонус - Квартира и еда в 12 часов

Место работы – Дивишов у Праги

Только с документами