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Ведущий мероприятий (свадьба, корпоратив, юбилей, конференция)

Менеджер развлекательных мероприятий

Размещено Вчера 13:10
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Ивент-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Ищем молодую девушку с высоким IQ и желанием работать в команде на вакансию менеджера мероприятий.
Интересная и креативная работа для девушки с активной жизненной позицией, вакансия подходит и для студентов.
• Организация развлекательных мероприятий (планирование и координирование, ведение датабаз, почты и SMM, PR)
Резюме просим высылать на имейл manager.novikoveu@gmail.com

Требования

• Русский язык (10/10)
• Чешский и английский языки (7/10)
• Навыки владения компьютером
• Коммуникабельность
• Пунктуальность
• Высокие организаторские способности
• Желание дарить праздник
• Умение быстро принимать решения

Условия

• Работа в офисе в центре Праги и на выездных мероприятиях
• Занятость - пол рабочего дня (до 80 часов в месяц)
• Оплата фикс + бонусы (от 120 Kč/час)
• Испытательный срок (оплачиваемый 50%, месяц)

Контакты:

Вера Сергеева

manager.novikoveu@gmail.com

+420776005693



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