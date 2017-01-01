Менеджер развлекательных мероприятий

Описание

Ищем молодую девушку с высоким IQ и желанием работать в команде на вакансию менеджера мероприятий.

Интересная и креативная работа для девушки с активной жизненной позицией, вакансия подходит и для студентов.

• Организация развлекательных мероприятий (планирование и координирование, ведение датабаз, почты и SMM, PR)

Резюме просим высылать на имейл manager.novikoveu@gmail.com