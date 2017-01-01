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Работа на тёплом складе
Praha 1

Операторы на склад производства седушек на BMW

Размещено 09 августа 13:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-sever
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

Проводится набор персонала на завод по изготовлению седушек на BMW. Работа на линии производства или на складе. Зароботная плата 1-й месяц 100 крон/час, со 2-го месяца 110 крон/час + ежемесячная премия до 5000 крон. График работы 3-х сменный 9-9-6 часов (утренняя, дневная, ночная). Есть возможность выходить на прес-час (дополнительные часы). Обед, развозка, рабочая форма предоставляется бесплатно. Проживание и страховка за счет нашей фирмы. Звоните: +420775258284. Есть вайбер - смс и звонки бесплатные.

Контакты:

Joszai Gabor

5019801@mail.ru

+420775258284



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