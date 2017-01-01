Операторы на склад производства седушек на BMW

Описание

Проводится набор персонала на завод по изготовлению седушек на BMW. Работа на линии производства или на складе. Зароботная плата 1-й месяц 100 крон/час, со 2-го месяца 110 крон/час + ежемесячная премия до 5000 крон. График работы 3-х сменный 9-9-6 часов (утренняя, дневная, ночная). Есть возможность выходить на прес-час (дополнительные часы). Обед, развозка, рабочая форма предоставляется бесплатно. Проживание и страховка за счет нашей фирмы. Звоните: +420775258284. Есть вайбер - смс и звонки бесплатные.