Описание

Требуется продавец-консультант в Винотеку (метро Hůrka).

Требования:

- отличное знание чешского языка

- легальное пребывание в Чехии

- коммуникабельность, ответственность

- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется

- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)

Условия работы:

Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.