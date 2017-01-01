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Vinotéka André/Винотека "Андре"
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Требуется продавец-консультант в Винотеку (метро Hůrka).

Размещено 09 августа 20:40
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец-кассир, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется продавец-консультант в Винотеку (метро Hůrka).
Требования:
- отличное знание чешского языка
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)
Условия работы:
Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.

Требования

- отличное знание чешского языка
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)

Условия

Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.

Контакты:

Podobnyy Andrey

info@vinotekaandre.cz

+420773256011



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