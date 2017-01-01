Работник на рецепцию

В Lekvi Group на постоянную работу требуется сотрудник на рецепцию.
Обязанности:
✔организация работы рецепции,
✔встреча гостей,
✔выполнение поручений менеджмента компании,
✔планирование и организация встреч руководителя компании.
Требования: чешский, английский, русский без акцента.
Презентабельный внешний вид, внимательность к деталям - начните свое письмо со слов "Отличное начало" - ответстственность, высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
Уверенный пользователь ПК (MS Office).
Легальное пребывание в ЧР.
Предлагаем:
✔комфортное рабочее место в новом офисе,
✔оплачиваемую мобильную связь,
✔ноутбук,
✔возможность обучения.
З/п на испытательный срок - 22 000 крон.
Отправляйте свое резюме с фото на hr@lekvi.cz.
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Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz