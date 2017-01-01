Работник на рецепцию

Тип занятости Полный день Профессия Секретарь , Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 22 000 CZK

Описание В Lekvi Group на постоянную работу требуется сотрудник на рецепцию.

Обязанности:

✔организация работы рецепции,

✔встреча гостей,

✔выполнение поручений менеджмента компании,

✔планирование и организация встреч руководителя компании.

Требования Требования: чешский, английский, русский без акцента.

Презентабельный внешний вид, внимательность к деталям - начните свое письмо со слов "Отличное начало" - ответстственность, высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

Уверенный пользователь ПК (MS Office).

Легальное пребывание в ЧР.