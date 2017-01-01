Эксклюзивный торговый представитель

Описание

Компания E.Mi International открывает новое представительство компании на территории Чехии и ищет в штат эксклюзивных торговых представителей!

Компания занимается производством и дистрибуцией профессиональной ногтевой косметики в целой Европе. Присоединяйтесь к нашей команде и станьте новым лицом нашего бренда! :)

Требования:

- Отличные коммуникативные навыки

- Хорошее знание русского и чешского языков

- Активное отношение к работе

- Высокий уровень стрессоустойчивости

- Готовность к поездкам

- Ответственность

- Опыт в активных продажах приветствуется!

Предлагаем:

- легальное трудоустройство, полный соц. пакет

- хороший оклад + премии

- бонусы от компании

- молодой коллектив

- возможность роста на международной арене

- фирменное обучение

- дополнительная мотивационная программа

Если вы заинтересованы в работе, присылайте своё резюме на mustafina@emischool.com. С польскими визами, украинскими, молдавскими итд. паспортами прошу не беспокоить!