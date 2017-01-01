Эксклюзивный торговый представитель

Компания E.Mi International открывает новое представительство компании на территории Чехии и ищет в штат эксклюзивных торговых представителей!
Компания занимается производством и дистрибуцией профессиональной ногтевой косметики в целой Европе. Присоединяйтесь к нашей команде и станьте новым лицом нашего бренда! :)
Требования:
- Отличные коммуникативные навыки
- Хорошее знание русского и чешского языков
- Активное отношение к работе
- Высокий уровень стрессоустойчивости
- Готовность к поездкам
- Ответственность
- Опыт в активных продажах приветствуется!
Предлагаем:
- легальное трудоустройство, полный соц. пакет
- хороший оклад + премии
- бонусы от компании
- молодой коллектив
- возможность роста на международной арене
- фирменное обучение
- дополнительная мотивационная программа
Если вы заинтересованы в работе, присылайте своё резюме на mustafina@emischool.com. С польскими визами, украинскими, молдавскими итд. паспортами прошу не беспокоить!
Mustafina Indira
mustafina@emischool.com